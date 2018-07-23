Dominic Raab: Brexit anlaşması Ekim ayına kadar tamamlanacak

İngiltere, 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Ancak taraflar, ticaretin nasıl işleyeceğine dair ortak bir çıkış noktası üzerinde anlaşmaya varamadı.

İngiltere'nin kördüğüme dönen Brexit politikaları, Başbakan Theresa May'e yöneltilen eleştirileri şiddetlendirdi. May'in istifa eden David Davis yerine getirdiği yeni Brexit Bakanı Dominic Raab, Brüksel'de yaptığı görüşmelerin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasını Ekim ayına kadar tamamlayacağını açıkladı.

Yeni gümrük modeli

İngiltere ile AB arasında ticareti devam ettirmesi için uzlaşma sağlanması en muhtemel anlaşma, "Kolaylaştırılmış Gümrük Anlaşması". Bu anlaşmayla taraflar arasında “ortak bir gümrük alanındaymış gibi” gümrük denetimleri kaldırılacak. İngiltere, hedefi kendisi olan mallara kendi gümrük vergilerini ve ticaret politikasını, hedefi AB olan mallara AB’nin gümrük vergileri ile ticaret politikasını uygulayacak.

Bu düzenleme, taraflar hazırlıklarını tamamladıkça aşamalı olarak hayata geçirilecek. Düzenleme ile İngiltere’nin AB dışındaki ülkelerle ticari ilişkilerinde kendi gümrük politikasını uygulaması öngörülüyor.

Brexit süreci

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

2017 yılının Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin eski Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri ise devam ediyor.

Art arda istifalar

İngiliz hükümeti yeni müzakere yaklaşımında AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı.

Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde kabinedeki "sert Brexitçi"lerin başını çeken Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson peş peşe istifa etmişti.

Hükümetin Brexit stratejisiyle ilgili tartışmaların yol açtığı krizde üçüncü istifa ise Savunma Tedarik Bakanı Guto Bebb'den gelmişti.

Kaynak: BBC