Dolu fırtınasına yakalanan uçak acil iniş yaptı

Dolu ve fırtına sebebiyle uçağın sadece burnu değil camları da hasar gördü. Önünü dahi görmekte zorlanan pilotlar, uçağı Teksas El Paso’ya indirmek zorunda kaldı.

Yolculardan biri Twitter'dan yazdığı mesajda, "Acil inen uçaktayım. Her şey uçuyor. Yolcular kusuyor. Hayatımın en korkunç uçuşu" dedi.

#AA1897 I'm on this flight that emergency landed. Things were flying. Passengers throwing up. Scariest flight of my life #AmericanAirlines pic.twitter.com/5urMZ7WuPv