Doktor Mehmet Öz, Trump'ın sağlık ekibine giriyor

Televizyon programıyla ününe ün kattı. Şimdi de Trump'ın ekibine katılıyor.

Amerikan Başkanı Donald Trump, Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz'ü, spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu Danışma Kurulu'na dahil etmeyi planlıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın bazı idari kurullarda gerçekleştirmek istediği atamalara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre ABD Başkanı Trump, ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz'ü Spor, Sağlık ve Beslenme Konseyi üyeliğine aday gösterdi.

Sağlıklı beslenme ve egzersizde tavsiyelerde bulunacak

Öz, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu konseyde "gençlerin yaşam tarzını geliştirmek için hizmet etme konusunda" sabırsızlandığını ifade etti.

Konseye dahil olduğunda sağlıklı beslenme ve egzersiz konularında Amerikan halkına tavsiyelerde bulunacak doktor Öz, özellikle beslenme ve diyet konularındaki önerileriyle tanınıyor.

I've been supporting children’s health programs with @HealthCorps and appreciate the need to improve lifestyle opportunities for our youth. Serving on @FitnessGov offers a platform to amplify the best practices shown to work across our school systems. https://t.co/dOgapXQinI