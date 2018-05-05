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Doktor Mehmet Öz, Trump'ın sağlık ekibine giriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türk asıllı ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ü kendisine bağlı sağlık ekibine aday gösterdi.

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Doktor Mehmet Öz, Trumpın sağlık ekibine giriyor

Televizyon programıyla ününe ün kattı. Şimdi de Trump'ın ekibine katılıyor.

Amerikan Başkanı Donald Trump, Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz'ü, spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu Danışma Kurulu'na dahil etmeyi planlıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın bazı idari kurullarda gerçekleştirmek istediği atamalara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre ABD Başkanı Trump, ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz'ü Spor, Sağlık ve Beslenme Konseyi üyeliğine aday gösterdi.

Sağlıklı beslenme ve egzersizde tavsiyelerde bulunacak

Öz, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu konseyde "gençlerin yaşam tarzını geliştirmek için hizmet etme konusunda" sabırsızlandığını ifade etti.

Konseye dahil olduğunda sağlıklı beslenme ve egzersiz konularında Amerikan halkına tavsiyelerde bulunacak doktor Öz, özellikle beslenme ve diyet konularındaki önerileriyle tanınıyor.

 

Aynı konseyde Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın antrenörü Bill Belichick ile "Incredible Hulk" isimli kült dizinin başrol oyuncusu Lou Ferrigno gibi isimler de yer alıyor.

Kurulun yeni üyeleri iki yıl süreyle görev yapacak.

1956'da kurulan ve Sağlık Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren konsey, Amerikan halkının sağlıklı yaşam sürmesine katkı sağlayacak konularda yol gösterecek çalışmalar yapıyor.

Dr. Mehmet Öz

Mehmet Öz, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü doktorları arasında.

Televizyon programı yapan Öz, başkan adaylığı sürecinde Trump'ı programında ağırlamış, Başkan Trump da bu programda sağlık durumunu ve kontrollerinin sonuçlarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık konseyi, sağlık, mehmet öz, ABD başkanı Trump, abd
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