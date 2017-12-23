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Buradasınız : » » Doğu Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Doğu Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te dün gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı.

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Doğu Kudüste gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Dün akşam namazından sonra Türk Bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup Türk vatandaşı, Mescid-i Aksa’ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından engellenmişti. 

 

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk Bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa’ya giremeyeceklerini söylemiş ve ardından çıkan arbedede iki Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. 

Mescid-i Aksa’nın girişinde arbede: İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı

Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı ile birlikte daha önce de hakkında gözaltı işlemi uygulanan başka bir Türk vatandaşının da bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı öğrenilmişti. 

İşgal altındaki Doğu Kudüs’tegözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı.

TRTHABER 

Etiketler: Doğu Kudüs, 3 türk vatandaşı
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