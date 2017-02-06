  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Doğu Kudüs'te 14 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te farklı adreslere düzenlediği baskında, "terör örgütlerine" üye olmak suçlamasıyla 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Doğu Kudüste 14 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te farklı adreslere düzenlediği baskında, "terör örgütlerine" üye olmak suçlamasıyla 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'e bağlı Ra'sul Amud, Cebel El Mükebbir, Et-Tur beldeleri ile Şuafat mülteci kampına baskın düzenledi. Baskında 14 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca, baskında yapılan aramalarda 200 bin Şekel, (yaklaşık 200 bin TL) iki araba ve bir tıra el konulduğu ifade edildi.

İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail Polisi, israil, filistin
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