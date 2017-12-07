Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da genel greve gidildi

Doğu Kudüs'ün en işlek caddeleri Zehra ve Selahaddin başta olmak üzere tarihi Eski Şehir bölgesindekiler de dahil olmak üzere dükkânlar kepenk açmadı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da da özel iş yerlerinin yanı sıra devlet kurum ve kuruluşları da mesaiye ara vererek bugün greve gitti.

Üniversite ve okulların da tatil edildiği Batı Şeria'da sokaklar boş, dükkânlar ve diğer tüm ticari işletmeler kapalı.

Trump'ın Kudüs kararını açıklamasının ardından Filistinli taraflar, protesto amacıyla genel grev çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal yeni bir boyuta taşındı

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Buna karşılık BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Kaynak: AA