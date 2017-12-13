Kudüs…

Dünyanın en kadim kentlerinden biri. Hatta ilki…

Bilinen tarih boyunca hep önemli oldu. Üç semavi dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle de herkes bu güzel kente sahip olmaya çalışıyor.

Tarih boyunca Kudüs için büyük savaşlar verildi. Haçlı seferleri düzenlendi. Bugün yine dünyanın gündeminde.

İsrail kurulduğunda başkent ilan etmişti ama uluslararası toplum bu kararı tanımadı.

Çünkü Kudüs’te yerinden oynayan bir taş dünyanın öteki ucunda büyük etkiler yaratabiliyor. Dini önemi nedeniyle milyon değil, milyarlarca insan buradaki gelişmelerle yakından ilgileniyor.

Doğu Kudüs neden önemli?

Kudüs bugün ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı İsrail’in elinde, Doğu Kudüs ise Filistin toprağı ama işgal altında.

Filistin Devleti başkent olarak Doğu Kudüs’ü görüyor. Bu bölge önemli çünkü tarihi ve kutsal binaların çoğu Doğu Kudüs’te.

Bunların en bilineni Mescid-I Aksa.Mescid-I Aksa Müslümanların ilk kıblesi. Kubbetül Sahra da hemen yakınında.

Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı da bu bölgede.

Hıristiyanlar için kutsal kabul edilen ve Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yerde bulunan Kutsal Kabir Kilisesi de Doğu Kudüs’te.

Surlarla çevrili eski şehir de bu alanda bulunuyor.

Yani üç semavi din için Kudüs, özellikle de Doğu Kudüs kutsal bir emanet.

