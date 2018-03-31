Doğu Guta'nın acısını dünyaya duyuran kardeşler, İdlib'de

Esed rejimi ve destekçilerinin 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor. Onbinlerce kişi, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalındaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Savaş mağduru Doğu Gutalı çocukların acılarını ve beklentilerini "Noor and Alaa" adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan Doğu Gutalı iki kardeş de tahliye konvoyunda yer aldı.

Her şeyden mahrum kaldık

Kız kardeşlerden 10 yaşındaki Nur yaptığı açıklamada, "Bizler ablukadaki Doğu Guta'nın çocuklarıyız. Yıllardır kuşatma altındaydık. Gıda, ilaç veya su, elektrik gibi her şeyden mahrum kaldık" dedi.

Nur, "Gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyaydık. Uçakların yoğun bombardımanı sonucu yer altında yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi kaybettik, anılarımızı, hayallerimizi, oyuncaklarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik" diyen Nur, rejimin bölgeye yoğun saldırıları nedeniyle dün İdlib'e göç ettiklerini söyledi.

Doğu Guta'da çocukların yaşadıkları korkuyu ve acılarını dile getirmek için Twitter hesabı açtıklarını anlatan Nur, "Annemizin yardımıyla yaşadığımız korku dolu anları mesajlarımızla dünyaya ulaştırmaya çalıştık" diye konuştu.

"Doğu Gutalıları bölgeden çıkarmak için bomba yağdırdı"

Çocukların annesi Şems Hatip de rejim ve destekçilerinin son günlerde Doğu Guta'ya çeşitli silahlarla saldırılar düzenlediğini belirterek, "Rejim, Rusya desteğiyle Doğu Gutalıları evlerinden çıkarmak için bölgeye bomba yağdırdı. Esed rejimi, Doğu Guta'yı 5 yıldır kuşatma altında tutuyor" dedi.

Anne Hatip, Doğu Guta’dan muhaliflerin kontrolündeki Hama kırsalına zorlu bir yolculukla 14 saatte ulaştıklarını belirterek, "Tahliye konvoyu, güzergahı gereği rejiminin kontrolündeki bölgelerden geçti. Rejim yanlıları bize küfür etti" diye konuştu.

Tahliyeler devam ediyor

Uluslararası topluma kuşatma altındaki Doğu Guta'dayken seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Hatip, "Doğu Guta’daki kuşatmayı, yokluğu, ilaç ve gıda yetersizliğini ve üzerimize yağan bombaları, çocuklarımın Twitter hesabından İngilizce olarak dış dünyaya yansıtmaya çalıştık. Uluslararası topluma, Esed rejiminin saldırılarının son bulması ve zorla yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri için çağrı yapıyorum" ifadesini kullandı.

Geçen hafta başlayan zorunlu tahliyelerde bölgeden çıkanların sayısı 37 bini aştı. Tahliyeler devam ediyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarısıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA