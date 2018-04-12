Doğu Gutalılar Fırat Kalkanı bölgesine ulaşmaya başladı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle icra ettiği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan bölgede 1 milyon 80 bin Suriyelinin yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Doğu Guta'daki kuşatmadan yaklaşık 130 bin sivilin tahliye edildiğini, AFAD olarak bu kişilerin en iyi şekilde misafir edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Güllüoğlu, 6 bin 89 sivili Fırat Kalkanı bölgesine yerleştirdiklerini kaydetti.

"Fırat Kalkanı bölgesinde 1 milyon 80 bin insan yaşıyor"

Güllüoğlu, "Sağlık Bakanlığı ekipleri kamplara yerleştirilenlerin sağlık taramalarını yaptı, çeşitli sivil toplum kuruluşları ise kumanya, sıcak yemek ve temel yaşam malzemesi desteği sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde 1 milyon 80 bin insan yaşıyor. Bunların 193 bin 723'ü kamplarda ikamet ediyor. Bölgede yaşayanların insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar AFAD'ın Çobanbey'deki lojistik deposundan 3 bin 142 tır insani yardım malzemesi sevk edildi. Ayrıca bir göç dalgasına karşılık Fırat Kalkanı bölgesinde 32 bin, İdlib bölgesinde ise 3 bin 350 kişilik barınma alanları oluşturuyoruz" dedi.

Kaynak: AA