Doğu Gutalı STK'lardan BM'ye çağrı

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları altındaki bölgedeki kuruluşlar, aktivistler, yerel konsey üyeleri ve gazeteciler Doğu Guta'daki sivilleri temsil etmek için "Sivil Blok" adlı oluşumu kurdu.

Sivil Blok'tan yapılan yazılı açıklamada, rejim ve destekçisi Rusya'nın bölgeye yönelik son bir aydaki saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bin 300'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Sivil Blok, BM, BMGK üyeleri ve uluslararası toplumdan, BMGK'nın 24 Şubat'ta aldığı ateşkes kararının derhal yürürlüğe sokulması, Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya yönelik bombardımanlarının bir an önce durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını ve Cenevre görüşmelerinin sürdürülmesini talep etti.

Açıklamada, Doğu Guta'daki sivillere, hem bölge içinde, hem de bölge dışındaki yerler arasında hareket serbestisi ve güvenliği sağlanması çağrısı yapıldı.

Bölgeden çıkmak isteyen kadınlara özel önem verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Doğu Guta'daki sivillerin bölge ile ilgili tüm müzakerelerde yer alarak, kendi kaderlerini belirlemesi ve bunun için de desteklenmeleri gerektiği ifade edildi.

Yerel konseyler ile sağlık, kurtarma, eğitim ve diğer sivil kuruluşlarda çalışanlar ve rejim ordusunda zorunlu askerlik yapması gerekenlerin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için özel mekanizmalar kurulması istenen açıklamada, böyle bir korumanın pratik, etkin, umumi ve tarafsız teminatlarla sağlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Doğu Guta'ya yönelik ablukanın kaldırılması, insani koridorların açılması ve Suriye rejiminin sivilleri sistematik olarak aç bırakma politikasına son verilmesi için uluslararası toplumun rejime ve destekçilerine, özellikle de Rusya'ya yeterli baskıyı yapması talep edildi.

BMGK ateşkes ilan edilmesini istemişti

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA