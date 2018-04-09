  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Doğu Gutalı minik Yusuf savaşın izleriyle büyüyor

Doğu Gutalı minik Yusuf savaşın izleriyle büyüyor

Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet etmesiyle yaralanan 5 yaşındaki Yusuf Recep, savaşın izlerini vücudunda taşıyor.

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Doğu Gutalı minik Yusuf savaşın izleriyle büyüyor

Rejim ablukasındaki Doğu Guta'da yaklaşık 3 yıl önce savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda evleri isabet alan Suriyeli Recep ailesinin hayatı altüst oldu.

Patlama nedeniyle evleri enkaza dönen ailenin bireylerinden anne Sirgel ve bir yaşındaki Yesir Recep yaşamını yitirdi, o zaman 2 yaşında olan Yusuf da ağır yaralandı.

Yoğun bakımda kaldı, defalarca operasyon geçirdi

Vücudunun büyük bölümü yanan Suriyeli Yusuf, 2 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, birçok operasyon geçirdi.

Vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluşan Yusuf, duyma ve konuşma yetilerinde kısmi kayıp yaşadı.

Türkiye'ye sığındılar

Abluka altından kurtulmayı başaran 4 kişilik Suriyeli Recep ailesi, çocukları Yusuf'un tedavisi için çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu.

Zorlu bir yolculuğun ardından kuşatma altındaki Doğu Guta'dan, önce Suriye'nin İdlib kentine geçen aile, buradan da Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Aile, burada tek odalı bir evde hayatına devam ederken, 5 yaşına gelen Yusuf da tedavi altına alındı. Minik Yusuf'un cildindeki izler kısmi olarak giderilse de işitme ve konuşma yetisiyle ilgili rahatsızlığında bir iyileşme sağlanamadı.

"Cehennemi yaşadık"

Reyhanlı'da günübirlik işlerde çalışan baba Muhammed Recep, hayatlarının en acı yıllarını yaşadıklarını, rejimin, bulundukları bölgeye her gün saldırı düzenlediğini anlattı.

''Doğu Guta'da cehennemi yaşadık, evladımın yaşadığı acıyı biz de ömrümüz boyunca unutamayacağız. Biz kendi topraklarımızda tutsak yaşam sürdük. Açlık, sefaletle hayatımıza devam ettik. Kendimiz dayanıyorduk ancak küçük çocuklarımız açlığa dayanamıyordu. Evimizin üzerine düşen bir bomba bizim hayatımızı karartmaya yetti.'' 

"Konuşma ve duyma yetisi ise kısmen kayboldu"

Baba Recep, eşi ve bir çocuğunu kaybettiği saldırıda kardeşinin ve baldızının da yaşamını yitirdiğini söyledi.

Küçük yaşında büyük acılar yaşayan oğlu Yusuf ise olayın şokunu halen yaşıyor...

"Türkiye'deki tedavilerle oğlumun vücudundaki yaralar kapandı. Ancak derin izlerin kaldı. Konuşma ve duyma yetisi ise kısmen kayboldu. Bu konuda da eğer tedavi edilirse inşallah düzelir diye umut ediyorum. Zor günler yaşadık. Saldırılar hayatımdaki bütün değerleri benden aldı." 

Kaynak: AA

Etiketler: Esed, Doğu Guta, suriye
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