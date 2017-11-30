Doğu Gutalı çocuklara yardım eli uzandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, (İHH) Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta'da zor koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan 5 bin çocuk için gıda paketi dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 5 yıldır rejimin kuşatması altında tutulan Doğu Guta’da gıda ve ilaç krizinin giderek büyüdüğünü belirtti.

En son içerisinde bebek maması, süt ve çeşitli besin maddeleri bulunan 5 bin gıda paketinin çocuklara dağıtıldığı açıklandı.

Muhasara bölgesindeki bebeklerin temel besin kaynaklarından yoksun olduğunu dile getiren Tosun, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar açlıkla mücadele ediyor. Doğu Guta’da bazı bebekler besin ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti ancak Esed rejimi, bölgeye saldırılarını aralıksız sürdürdü.

Şam'ın doğusunda yer alan bazı ilçe ve beldeleri kapsayan 105 kilometrekarelik Doğu Guta'da 400 bin civarında sivil yaşıyor.

Kaynak AA