  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.935
    EURO 4.666
  • BIST 103346.23
    ALTIN 161.99
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğu Gutalı çocuklara yardım eli uzandı

Doğu Gutalı çocuklara yardım eli uzandı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'da 5 bin çocuk için gıda paketi dağıttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Gutalı çocuklara yardım eli uzandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, (İHH) Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta'da zor koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan 5 bin çocuk için gıda paketi dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun5 yıldır rejimin kuşatması altında tutulan Doğu Guta’da gıda ve ilaç krizinin giderek büyüdüğünü belirtti.

En son içerisinde bebek maması, süt ve çeşitli besin maddeleri bulunan 5 bin gıda paketinin çocuklara dağıtıldığı açıklandı.

Muhasara bölgesindeki bebeklerin temel besin kaynaklarından yoksun olduğunu dile getiren Tosun, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar açlıkla mücadele ediyor. Doğu Guta’da bazı bebekler besin ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti ancak Esed rejimi, bölgeye saldırılarını aralıksız sürdürdü. 

Şam'ın doğusunda yer alan bazı ilçe ve beldeleri kapsayan 105 kilometrekarelik Doğu Guta'da 400 bin civarında sivil yaşıyor.

Kaynak AA

Etiketler: İHH, guta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER