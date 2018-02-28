Doğu Gutalı askeri muhaliflerden BM'ye mektup

Beşşar Esed rejiminin kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'daki en büyük askeri muhalif gruplardan Ceyşü'l İslam, Feylak Er-Rahman ve Ahraru'ş Şam ve sivil kuruluşlar, 24 Şubat'ta bir aylık insani ateşkes kararı alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın ulaştığı mektupta, gruplar BMGK'nın 2401 sayılı kararının yerine getirilmesi için hazır olduklarını belirtti.

Mektupta, "Doğu Guta'da ateşkesin uygulanmaya başlamasını müteakip 15 gün içerisinde Heyet Tahrir Şam, Nusra Cephesi, el-Kaide ve bağlantılı kişiler ile ailelerinin Doğu Guta'dan çıkarılması için BM ile iş birliği yapacağımızı taahhüt ediyoruz" denildi.

BM'ye gönderilen mektupta, söz konusu grupların tahliyesi için Suriye'deki BM ofisiyle bir anlaşma yapmak istendiği belirtildi.

Abluka altındaki Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılması konusuna da yer verilen mektupta muhalifler, insani yardım konvoylarını organize etmek için kolaylık ve güvenlik sağlayacakları kaydetti.

Mektupta, rejim güçleri ve destekçilerinin yanı sıra Rus savaş uçaklarının da saldırılarına son verilmesi istendi.

Bölgedeki yaralı ve hastaların Uluslararası Kızılhaç denetiminde çıkarılarak rejimin kontrolünde olmayan bölgelerde veya komşu ülkelerdeki hastanelerde tedavi edilmesi talep edilen mektupta; sivillerin, sağlık kuruluşlarının, eğitim merkezlerinin ve ibadethanelerin hedef alınmaması çağrısı yapıldı.

"Rusya'nın BM kararına uyması için böyle bir mektup gönderdik"

Ateşkes yerine, bölgeye saldırıların daha da şiddetlendiğini söyleyen Doğu Guta'daki askeri muhalif gruplardan Feylak Er-Rahman'ın sözcüsü Vail Ulvan, Rusya'nın, BM'nin Doğu Guta’daki ateşkes kararını yerine getirmemek için her yolu denediğini, hiç bir insani yardım bölgeye ulaşmadığını aktardı.

Ulvan, "Biz Feylak Er-Rahman olarak Rusya’nın BM kararına rağmen aldığı 5 saatlik ateşkes kararını kınadığımızı dile getirdik. BM'nin kararı açık ve netti. Rusya bölge halkını zorunlu göçe mahkum bırakıyor. Onları saldırılar ve abluka ile tehdit ediyor. Dolayısıyla Rusya'nın BM kararına uyması için böyle bir mektup gönderdik" dedi.

Doğu Guta'daki askeri muhalif grupların Nusra Cephesi üyelerini bölgeden çıkarmak için sürekli çalıştıklarını dile getiren Ulvan, ancak her girişimlerinde Rusya’nın engellemesiyle karşılaştıklarına dikkat çekti.

"Rusya'nın iddiaları yalan"

Ulvan, "Askeri gruplar sivilleri istemedikleri hiç bir şeye zorlamaz. Bizler sivillerin rahat bir şekilde dolaşmaları için çalışıyoruz. Onların çıkışlarını engellemiyoruz" diyen Ulvan, sivillerin şiddetli saldırılardan dolayı evlerinden çıkamadığını ve Rusya'nın, "Muhalifler sivilleri tahliye koridorundan çıkmamaları için hedef alıyor" iddialarının yalan olduğunu söyledi.

Rusya’nın Doğu Guta'da her gün 5 saatliğine tanıdığı ateşkes süresi içerisinde bile saldırıların devam ettiğine işaret eden Ulvan, "Bölge halkı, rejime hiç bir şekilde güvenmiyor. İnsanlar yaşadıkları evi, mahalleyi hiç bir şekilde terk etmek istemiyor" tespitini paylaştı.

Kaynak: AA