Doğu Guta'dan tahliyeler devam ediyor

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta ilçesini kapsayan tahliyelerde ikinci kafile dün gece geç saatlerde yola çıktı.

Yaklaşık 3 bin 290 sivil ve askeri muhalifi taşıyan 45 otobüslük konvoy, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Hama iline ulaştı.

Acil durumdaki hastaların da bulunduğu konvoyun buradan Suriye'nin kuzeybatısında, rejim karşıtı silahlı gruplar ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve batı Halep'e girmesi bekleniyor.

Tahliye edilen kişi sayısı 5 bin 198 oldu

Önceki gün öğle saatlerinde Haresta'dan hareket eden ilk tahliye konvoyu, dün sabah erken saatlerinde İdlib ve Halep illerinin batı kırsalına ulaşmış, burada yerel sivil toplum örgütlerinin kurduğu geçici barınma merkezlerine yerleştirilmişti.

Böylece dün çıkanlarla beraber tahliye edilen kişi sayısı 5 bin 198'e ulaştı.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor.

Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren, rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınaklar ile bodrumlara sığınmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama tarihi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılarına ara vermemiş ve 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

11-12 Mart'ta ise rejim ve destekçileri Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle onbinlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA