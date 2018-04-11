Doğu Guta'dan tahliye edilen siviller barınma mücadelesi veriyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden, zorunlu tahliyeler kapsamında ülkenin kuzeyine göçler devam ediyor.

Şu ana kadar 53 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Doğu Gutalılar, ilk olarak İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, sonrasında Fırat Kalkanı bölgesindeki Bab ilçesine yerleştirilmişti. Ancak tahliyelerin devam etmesi nedeniyle söz konusu bölgelerdeki merkezlerde boş yer kalmamıştı.

Azez ilçesindeki barınma merkezilerine dün varan kafile ise yeterli yer bulamadı.

Evlerinden çıkarken hiç bir şey alamayan aileler, barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor.

Bölgedeki yardım kuruluşları alarmda

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'de çalışmalarını sürdüren 16 sivil toplum kuruluşu, Doğu Guta mağdurlarına yardım etmek için dün bir araya gelerek komisyon kurdu.

Muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümet'e bağlı İstikrar Komitesi'nden Münzir Sellel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azez bölgesinde Doğu Guta'dan gelenler için özel bir çalışma planı oluşturmak amacıyla toplantı yaptıklarını söyledi.

Sellel, Doğu Guta'nın Duma ilçesine 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısı sonrası tahliyelerin yeniden başladığını anımsatarak, "Tahliye anlaşması çok ani oldu. Bölgemizdeki yardım kuruluşları, göç dalgasına tam hazırlıklı değildi" dedi.

Bağımsız Doktorlar Birliğine (İDA) bağlı Şehit Muhammed Vesim Muaz Hastanesi Müdürü Doktor Hasan İbrahim de, "Sağlık kuruluşları olarak göç edenlere en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Yaşadıkları zorlukları ve zulmü üstlerinden atmaları için acil çaba gösteriyoruz. Durumu acil olan hastalara sağlık desteği veriyoruz. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA