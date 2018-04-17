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Doğu Guta'dan göç eden çocuklara aşı yapıldı

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan çocuklara kızamık aşısı kampanyası başlatıldı.

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Doğu Gutadan göç eden çocuklara aşı yapıldı

Suriye'de sağlık alanında çalışmalar yürüten Suriye Aşı Ekibi, Hama, İdlib ve Halep'te muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşayan 6 ay-5 yaş aralığındaki çocukların aşılanması için kampanya hazırladı.

7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen kimyasal silah saldırısı sonrası el-Bab'a göç eden ailelerin çocuklarına aşı yapıldı. Bab'daki Eş Şarkiyya kampında yaşayan 200'e yakın çocuk aşı oldu.

Öte yandan, Halep, İdlib ve Hama'da muhaliflerin kontrolündeki kırsal alanda yaşayan çocuklara da aşı yapıldı.

Hafta sonu başlatılan kampanya kapsamında ülke genelinde en az bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Kampanya 24 Nisan'da sona erecek.

Kampanyayı organize eden Suriye Aşı Ekibi yetkilisi Somar el-Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki çocuklara kızamık aşısı yapıyoruz. Bu hastalık çocuklar arasında çok hızla yayılıyor. Hastalık bulaşıcıdır. Hastalığın belirtileri son dönemde arttı. Kampanyayla yaklaşık bin çocuğa aşı yapmayı planlıyoruz" dedi.

Çocuklarına aşı yapılan Doğu Gutalı baba Ebu Malik, Doğu Guta'da rejimin ablukasındaki dönemde çocukların çok sayıda aşıdan mahrum kaldığını belirterek, "Çok şükür burada çocuklara ilk defa kızamığa karşı aşı yapıldı. Her şey yolunda" diye konuştu.

Başkent Şam'da Esed ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu evlerinden çıkmak zorunda kalan binlerce Doğu Gutalı bu ay içerisinde Fırat Kalkanı bölgesindeki Bab ve Azez ilçelerine yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, El Bab, Doğu Guta, aşı
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