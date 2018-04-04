  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Doğu Guta'dan El Bab'a tahliyeler sürüyor

Doğu Guta'dan El Bab'a tahliyeler sürüyor

Şam’ın Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır muhasara altında tutulan 400 bin rejim muhalifi ve sivilden 131 bini bölgeden tahliye edildi.

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Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'dan tahliyeler sürüyor. Dün gece bin 100 kadar yaşlı, kadın ve çocuktan oluşan konvoy, 36 saatlik yolculuktan sonra El Bab’a ulaştı.

Bu zorlu yolculuğun ardından El Bab'a gelerek bölge halkı tarafından ilgiyle karşılanıyor.

El Bablı Dr. Ebu Yasir de karşılamaya katılanlardan biri. Dr. Ebu Yasir Gutalılara ellerinden gelen tüm hizmeti vereceklerini belirtti.

"Elhamdülillah Guta’dan gelen muhacirleri karşıladık. El Bab halkı onları çok iyi karşıladı. Onlara elimizden gelen bütün hizmeti vereceğiz. Bizim vatanımız bir. Allah bizi bütün şerlerden kurtarsın diyoruz."

El Bablı genç Muhammed Ebul Futuh ise, Guta’dan gelenleri güzel karşılayarak onlara evlerini açtıklarını söyledi. 

"Büyük devletler Suriye halkına komplo kurdu"

Guta'dan gelenler de yaşadıkları zulmü ve tahliye sürecini anlattı.

"Biz Guta’dan zorla çıkarıldık. Kırk saatlik yolculuktan sonra size geldik. Allah sizden razı olsun. Bize iyi hizmet yapıldı. Büyük devletler Suriye halkına ve özellikle Guta halkına komplo kurdu."

Guta halkı olarak muhasara altında kaldıklarını belirten Gutalılar, yedi sene üstlerine bomba yağdığını aktardı.

Kaynak: İHA

Etiketler: zorunlu göç, tahliye, suriye, Şam, El Bab, Doğu Guta
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