Doğu Guta'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Acil müdahale etmenizi diliyoruz

Doğu Guta'daki muhaliflerin oluşturduğu yerel meclis, yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulundu.

Açıklamada, Esed rejimi ve rejim yanlısı İran destekli milislerin bölgeye daha büyük bir saldırı hazırlığında olduğu ve yığınaklarını sürdürdükleri belirtildi.

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5 yılı aşkın süredir devam eden ablukanın özellikle kadın ve çocuklarda kalıcı ve olumsuz etkiler bıraktığı belirtilen açıklamada, rejim ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının hayati merkezlere, hastanelere çok çeşitli silahlarla saldırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkent Şam kırsalındaki yerel meclisler adına, İslam toplumu ve uluslararası camiada etkili olmanız nedeniyle, sivilleri korumak için acil müdahalede bulunulması, rejimi ve destekçisi İranlı milislere baskı yapılması için size çağrı yapıyoruz. Doğu Guta halkı olarak acil müdahale etmenizi diliyoruz. Rejimin uyguladığı muhasaranın kırılması, insani yardımların girişine kolaylık sağlanması, insani facianın önüne geçilmesi için sizi ümitle bekliyoruz."

400 bin sivil abluka altında

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Rejim, Doğu Guta'da son üç günde 250'den fazla sivili öldürdü, 22 hastaneyi vurdu.

Kaynak: AA