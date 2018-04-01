Doğu Guta'dan çıkan sivillerin sayısı 45 bini geçti

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Aralarında bin 72 çocuk, 644 kadın toplam 2 bin 875 kişiyi taşıyan 12. tahliye konvoyu bölgeden ayrıldı.

Tahliyeler 45 bini aştı

Konvoydaki siviller, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya vardıktan sonra, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına sabah saatlerinde ulaştı.

Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 45 bini geçti.

Okul ve camilere yerleştiler

Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle gelen siviller, okul ve camilere de yerleştirildi.

Bombardımanda yaralandılar

Doğu Guta'dan dün hareket eden konvoyda daha önce yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan hastalar da var.

Binlerce kişiyi katletti, hala abluka altında tutuyor

Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'nın Duma ilçesi ise hala abluka altında tutuluyor.

Katliamcı Esed'in Doğu Guta'yı ele geçirme planı

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti.

Havadan ve karadan saldırdı

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Çok sayıda sivil can verdi, hayatta kalanlar ise çaresiz

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Dünya Doğu Guta çıkmazına kilitlenmişti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi söylenmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Rusya'nın duyurusu da bir işe yaramadı

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Esed bombardımana aralıksız devam etti

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Doğu Guta'yı üç parçaya böldü

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

400 bin yıllık esaret

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu.

On binlerce kişi yerinden oldu

Esed rejiminin, Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla, bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA