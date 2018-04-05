Doğu Guta'dan ayrılan sivillerin sayısı 50 bini aştı

Uzun süre Esed rejiminin bombardımanına maruz kalan Doğu Guta hayalet kent durumunda.

Ateşkese rağmen harabeye dönen bölgeden tahliyeler devam ediyor. İnsanlar yanlarına alabildikleri ufak tefek eşyalarla bölgeyi terk etmeye çalışıyor.

Sivilleri taşıyan yeni konvoy El-Bab'ta

Rejim ve destekçilerinin kuşatmasındaki son nokta olan Duma ilçesinden ayrılmak isteyen bazı sivilleri taşıyan 13 otobüslük 16'ncı konvoy, muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine vardı.

22 Mart'ta Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler kapsamında sivilleri taşıyan 16'ncı konvoyda, 233'ü çocuk, 180'i kadın olmak üzere 633 kişi var.

50 binden fazla kişi kurtuldu

Tahliye edilenler, Bab ilçesine bağlı Kıbbasin beldesinde kurulan geçici barınma merkezlerine yerleştirilecek.

Böylece zorunlu tahliyelerle 50 binden fazla kişi Doğu Guta'dan çıktı.

Katliamcı Esed'in Doğu Guta'yı ele geçirme planı

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti.

Aralıksız bombardımana tuttu

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Siviller çaresizce bodrumlara sığındı

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Uluslararası toplumun girişimleri etki etmedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi söylenmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Rusya'nın duyurusu da işe yaramadı

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Saldırıları artırdı

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Doğu Guta'yı 3 parçaya böldü

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek, Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Yüz binlerce sivil abluka altındaydı

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu.

Yerlerinden, yurtlarından oldular

Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi, rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA