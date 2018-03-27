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Doğu Guta'daki zorunlu tahliyeler havadan görüntülendi

Esed rejiminin ablukada tuttuğu ve ateşkes kararlarını hiçe sayarak bombardımana devam ettiği Doğu Guta'daki zorunlu tahliyeler havadan görüntülendi.

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Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta'nın Arbin ilçesi drone ile görüntülendi.

Arbin'in farklı mahallelerinden görüntülerde, az sayıdaki insanın motosiklet, otomobil ve kamyonetlerine eşyalarını yükleyerek yola dizildiği görülüyor.

Görüntülerde insanlardan çok ağır hasar görmüş apartmanlar, tahrip olmuş tozlu yollar göze çarpıyor.

Dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları, terasları görüntüye yansıyor. Teraslarda su depoları, güneş enerjisi panelleri seçilebiliyor. Bir dairenin balkonunda ise çamaşır asılı olduğu görülüyor.

Farklı mahallelerde yaşam alanlarının tümü yıkılmışken, minaresi sağlam kalmış 3-4 cami göze çarpıyor. Ancak yeşil bir alana bakan caminin minaresinin, kubbesinin üstüne devrilmesi de görüntüye yansıyor. Bir başka camiin ise tamamen yıkıldığı, yalnızca mihrabının ayakta kaldığı görülüyor.

Bir kavşaktaki göbeğe yapılmış süs havuzu ise, saldırılarda zarar görmeyen tek yapı.

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler, 22 Mart'ta başlamıştı.

Haresta ilçesinde tahliyeler tamamlandı, diğer yerleşimlerde ise sürüyor. Şimdiye kadar 4 konvoyla 11 binden fazla kişi bölgeyi terk ederken, saldırıların ara ara sürdüğü Duma ilçesi ise anlaşma kapsamına henüz alınmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: zorunlu tahliye, suriye, Şam, Doğu Guta
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