Doğu Guta'daki trajediyi resmetti

Suriye'de başkent Şam'da, Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da resim öğretmenliği yapan Macide Muhammed, çizdiği resimlerle rejimin ablukasında ölen çocukları, gıda ve ilaç yetmezliğini ve sivillerin yaşadığı sıkıntıları anlatıyor.

250'den fazla çizdiği resimlerde, rejim ve destekçilerinin ablukası sonucu Doğu Guta'da yaşanan sıkıntıları, gıda ve ilaç yetmezliğini anlatan 56 yaşındaki Muhammed, 21 Ekim'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Doğu Gutalı 1 aylık Seher Difda'nın da resmini yaptı.

Muhammed, rejimin Doğu Guta'ya 2013'te düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenleri ve geçen yılın son aylarında Halep kuşatmasında yaşananları anlatan çizimlerini, çalıştığı merkezin duvarlarında sergiliyor.

Daha çok boyama kalemleri ve resim defteri kullanarak eserlerini ortaya koyan Muhammed, ayrıca 15 yıldır çocuklara resim yapmayı öğretiyor.

Doğu Guta'daki abluka 5 yıldır sürüyor

Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Rejimin son 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye, kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi de durdu.

"Bizi yüzüstü bırakan uluslararası toplumu çizdim"

Muhammed, ülkede yaşanan olayları belgelemek için resimler yaptığını anlattı.

Muhammed, "İlk başlarda uluslararası toplumun sessizliğini ele aldım, maalesef bizim için hiçbir şey yapmadı. Rejime hep göz yumdular, ben de bu olaylara çizimlerimde yer verdim. Bizleri yüzüstü bıraktıklarını anlattım." dedi.

İlk başlarda çizim konusunda zorluklar yaşadığına işaret eden Muhammed, "Rejim güçleri her zaman evleri basıyordu. Çizimlerimi hep sakladım. Halkımızın yaşadığı sıkıntıları anlatmak için resimler çizdim. Ablukayı, bizi yüzüstü bırakan uluslararası toplumu çizdim. Suriye'yi yerle bir eden Beşşar, İran ve Rusya'nın terörünü anlatan çizimler yaptım." diye konuştu.

"Abluka'daki insanların sıkıntılarını çizdim"

Çalışmalarında, kuşatma altındaki yoksul tabakayı ele aldığını vurgulayan Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abluka'daki insanların sıkıntılarını çizdim. Devrime desteğimi silahla veremeyeceğimi bildiğim için çizmeye karar verdim. Tutukluları da çizdim. Rejim hapishanelerini de çizdim. Sadece Guta'yı ele almadım, Halep, İdlib ve diğer bölgeleri de aldım. Kimyasal saldırıları çizdim. Sözde büyük ülkeler, Suriye halkını ölüme terk etti, bu ülkeleri çizdim, onların kararları hiç fayda vermedi. Çalışmalarımla bu halkın abluka yüzünden çektikleri sıkıntıları, zorlukları anlatmaya çalıştım."

Kaynak: AA