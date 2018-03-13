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Doğu Guta'daki binlerce hastadan yalnızca 25'i tahliye edildi

Suriye'de rejimin ablukasındaki Doğu Gutalı 25 kronik hasta, bölge dışına çıkarıldı.

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Doğu Gutadaki binlerce hastadan yalnızca 25i tahliye edildi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'daki 25 kronik hastayı, Suriye Kızılayı tahliye etti.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu grubun tahliyesi, Rusya ve Ceyşü'l İslam arasında BM garantisinde yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti.

Doğu Guta'nın yerel meclis başkanı Riyad Abdulaziz, şimdiye kadar 25 kişinin çıkarıldığını, bu sayının en fazla 35-40 olacağını söyledi.

Abdulaziz, "Bu olay, 'siviller tahliye ediliyor' şeklinde anlaşılmamalı" dedi.

Bölgedeki en büyük askeri muhalif gruplardan Ceyşü'l İslam yazılı açıklamasında, bölgedeki hastaların Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde tahliye edilmesi için anlaşmaya vardıklarını belirtmişti.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen, Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl Nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, kronik hasta, Esed Rejimi, Doğu Guta
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