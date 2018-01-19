Doğu Guta'daki 700 hasta ve yaralı Türkiye'nin girişimiyle Şam'a götürüldü

Rus tarafı, Türk makamları ile temasla 16 Ocak itibarıyla yaklaşık 700 hasta ve yaralının Doğu Guta'dan tahliye edilerek Şam'daki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır rejimin kuşatması altında olan Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da 400 binden fazla sivil bulunuyor.

Bölgede başta ilaç, gıda ve akaryakıt olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin temininde sıkıntı yaşanıyor. 2017'nin Nisan ayı itibarıyla insani erişimi tamamen kesilmiş durumda olan bölgede, rejim ablukası, ivedilikle tıbbi yardıma muhtaç sivillerin bölgeden tahliyesine dahi yakın zamana kadar izin vermiyordu.

Doğu Guta, 3-4 Mayıs 2017'de 4'üncü Astana Toplantısı'nda imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası ile belirlenen 4 gerginliği azaltma bölgesinden birisini teşkil ediyor.

Bununla birlikte Rusya Federasyonu, muhtıranın imzalanmasından sonra Türkiye ve İran'ın dahli olmadan tek taraflı girişimler yürüterek, sahadaki muhalif gruplarla Kahire'de imzaladığı mutabakatın ardından 22 Temmuz 2017'de Doğu Guta'da gerginliği azaltma bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Buna rağmen rejimin bölgeye saldırıları aralıksız olarak devam ediyor.

Kaynak:AA