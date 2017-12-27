Doğu Guta'da tahliyeler başladı

Suriye'nin başkenti Şam'a 10 kilometre uzaklıkta olan Doğu Guta'da sağlık durumu kritik seviyeye ulaşanlar tahliye ediliyor.
Uluslararası Kızılhaç örgütü, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden gece yaptığı açıklamada, hastaların Doğu Guta'dan Şam'a tahliye edildiğini duyurdu.
Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC team started the evacuation of critical medical cases from #EasternGhouta to #Damascus. #Syria pic.twitter.com/Xqoy9HF7oz— ICRC Syria (@ICRC_sy) 26 Aralık 2017
Kızılhaç, tahliye edilen hastaların sayısına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.
Kuşatma altındaki Doğu Guta'da sivil kayıpları artıyor
Geçen hafta uluslararası yardım örgütleri, Doğu Guta'daki kanser hastası yedi çocuğun tahliye edilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e çağrı yapmıştı.
Doğu Guta açlığın ve hastalığın pençesinde
Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: TRT Haber