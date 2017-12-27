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Buradasınız : » » Doğu Guta'da tahliyeler başladı

Doğu Guta'da tahliyeler başladı

Suriye'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü, kuşatma altındaki Doğu Guta'dan tahliyelerin başladığını açıkladı.

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Doğu Gutada tahliyeler başladı

Suriye'nin başkenti Şam'a 10 kilometre uzaklıkta olan Doğu Guta'da sağlık durumu kritik seviyeye ulaşanlar tahliye ediliyor.

Uluslararası Kızılhaç örgütü, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden gece yaptığı açıklamada, hastaların Doğu Guta'dan Şam'a tahliye edildiğini duyurdu.

Kızılhaç, tahliye edilen hastaların sayısına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Kuşatma altındaki Doğu Guta'da sivil kayıpları artıyor

Geçen hafta uluslararası yardım örgütleri, Doğu Guta'daki kanser hastası yedi çocuğun tahliye edilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e çağrı yapmıştı.

Doğu Guta açlığın ve hastalığın pençesinde

Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tahliye, suriye, Kızılhaç, Doğu Guta
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