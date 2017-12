Doğu Guta'da tahliyeler başladı

Suriye'nin başkenti Şam'a 10 kilometre uzaklıkta olan Doğu Guta'da sağlık durumu kritik seviyeye ulaşanlar tahliye ediliyor.

Uluslararası Kızılhaç örgütü, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden gece yaptığı açıklamada, hastaların Doğu Guta'dan Şam'a tahliye edildiğini duyurdu.

Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC team started the evacuation of critical medical cases from #EasternGhouta to #Damascus. #Syria pic.twitter.com/Xqoy9HF7oz