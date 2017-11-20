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Buradasınız : » » Doğu Guta'da son 7 günde en az 73 sivil öldü

Doğu Guta'da son 7 günde en az 73 sivil öldü

Esed rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor.

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Doğu Gutada son 7 günde en az 73 sivil öldü

Esed rejiminin son bir haftada Doğu Guta'nın ilçe ve beldelerine top ve misket bombalarının da kullanıldığı saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 73 sivil yaşamını yitirdi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri, saldırılarda 4 çalışanını kaybetti.

Yoğun hava saldırılarının yaşandığı bölgelerde esnaf, iş yerlerini kapattı.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Şam, Esed, Doğu Guta
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