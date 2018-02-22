Doğu Guta'da son 6 saatte 25 sivil hayatını kaybetti

Doğu Guta'daki bombardımanlarda saat 10.00 sularından bu yana Doğu Guta'da ölen sivillerin sayısı 25'i buldu.

Bölgedeki sivil yerleşimlerden Aftris'te 4, Hammuriye'de 5 ve Duma'da 16 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin şiddetli saldırılarında son 3 günde ölenlerin sayısı 275'i geçti.

Rejim, son 3 günde 22 sağlık merkezini, bir camiyi ve bir yetimhaneyi hedef aldı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA