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Doğu Guta'da sivil kayıplar artıyor

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

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Doğu Gutada sivil kayıplar artıyor

Doğu Guta Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırılar nedeniyle Duma ilçesinde 5'i çocuk, 3'ü sivil savunma ekiplerinden 11 kişi, Haresta ve Arbin'de ise 3'er kişi yaşamını yitirdi.

Duma sivil savunma merkezi, bugün yaptığı açıklamada, ilçede 5'i çocuk, 7 sivilin öldüğünü bildirmişti.

Başkent Şam'da rejimin 5 yıldır askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da son üç haftada en az 70 sivil hayatını kaybetmişti.

Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Beşşar Esed rejimi, suriye
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