  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Doğu Guta'da sivil katliamı sürüyor: 33 sivil öldü

Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya hava ve karadan düzenlediği saldırılarda 13'ü çocuk 33 sivil daha öldü.

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Doğu Gutada sivil katliamı sürüyor: 33 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 33'e yükseldi.

Doğu Guta'daki, rejimin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Duma'da 2'si çocuk 12, Beyt Sava'da 5'i çocuk 10, Hammuriye'de 6'sı çocuk 11 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dünkü saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti.

Bölgede son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil binden fazla sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

AA

Etiketler: Esed Rejimi, Doğu Guta
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