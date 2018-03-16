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Buradasınız : » » Doğu Guta'da pazar yerine hava saldırısı

Doğu Guta'da pazar yerine hava saldırısı

Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde rejim ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

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Doğu Gutada pazar yerine hava saldırısı

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