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Doğu Guta'da pazar yerine hava saldırısı

Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde rejim ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

16 Mart 2018 Cuma 12:59



