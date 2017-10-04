Doğu Guta'da kuşatmanın yükü hayvanların omzunda

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta'da akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bölgede ulaşım ve taşımacılık için yük hayvanlarına talep arttı.

Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesi rejimin yaklaşık 6 yıldır askeri kuşatması altında bulunuyor.

Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta'da yaşam şartları gittikçe zorlaşıyor.

Bölgede akaryakıt fiyatlarının yüksek, alım gücünün düşük olması nedeniyle araçlarla taşımacılıkta sorunlar yaşanıyor.

Doğu Gutalılar, plastik ürünlerini eriterek bölgedeki benzin ve mazot ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Alternatif yollarla elde edilen akaryakıt miktarının yetersiz, üretimin masraflı olması ve arabaların motoruna zarar vermesi taşımacılığı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede benzinin litre fiyatı 6 bin 500 Suriye lirası (45 lira), mazotun fiyatı ise 2 bin 500 Suriye lirasına (17,5 lira) yükseldi.

Doğu Gutalılar bu durumun üstesinden gelmek için bölgede yıllar önce taşımacılıkta kullandıkları yük hayvanlarına yeniden yöneldi.

Taşıma araçlarının neredeyse yok olduğu Doğu Guta’nın her sokağında yük arabalarını çeken eşeğe veya ata rastlanıyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Doğu Guta sokaklarında saatlerce yük taşıyan hayvanların hali iç acıtıyor.

Yük hayvanlarının fiyatı arttı

Taşımacılıkta yük hayvanlarına artan talep yüzünden, hayvanların fiyatları da yükseldi.

Bir beygirin fiyatı 300 bin Suriye lirası (2 bin lira), bir eşeğin fiyatı ise 100 bin Suriye lirasına (700 lira) satılıyor.

Öte yandan hayvan sahipleri, yem fiyatlarının da artmasından şikayet ediyor. Hayvan sahipleri, elde ettikleri kazancın neredeyse yarısını yeme ödediklerini belirtiyor.

Doğu Guta'da hayvanlarla yük taşıyan Yaser Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde uyanıp bakkalların taleplerini taşıyoruz. Aldığımız taşımacılık ücreti 2 bin Suriye lirası (14 TL) ama akaryakıtla çalışan yük taşıt araçları 5 kat daha fazla ücret talep ediyor." diye konuştu.

Ali, geçimlerini böyle sağladıklarını belirterek bölgedeki pahalılık nedeniyle alım güçlerinin kalmadığını vurguladı.

Doğu Gutalı Muhammed Selim de “Burada durumlar çok kötü. Araçları çalıştırmak artık neredeyse imkansız bir hal aldı. 60 yıl geriye döndük. Ablukaya ses çıkarmayan ülkelere sesleniyorum, bu halkın ne suçu vardır?” dedi.

Şam'ın doğusunda birkaç ilçeyi kapsayan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.