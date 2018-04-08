Dogu Guta'da kızı katledilen babadan yürek yakan veda

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesindeki Duma'daki kimyasal silah saldırısıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bölgeden gelen görüntülerde, hayatını kaybeden sivillerin çoğunluğunun gözünün açık olduğu, ağız ve burunlarından beyaz köpükler geldiği görülüyor.

Görüntülerdeki sivillerin çoğunluğunu bebek ve çocukların oluşturması dikkati çekiyor.

"Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden"

Katliam sonrası kaydedilen bir görüntüde ölen kızının başında ağlayan sivil bir baba ağıt yakıyor.

"Kızım beni affet. Bak sana ne aldım bak. Hadi kalk uyan, yüzünü göreyim. Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden."

Başka bir baba da gözyaşlarıyla oğlunun başında...

Başka bir görüntüde ise küçük oğlunun başındaki gözyaşları içinde bir baba defalarca "Muhammed Allah seni affetsin ve sana rahmet eylesin." diyor.

78 sivil hayatını kaybetti

Rejimin, Duma'ya cumartesi gecesi düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce sivil gazdan etkilenmişti.

19 Mart'ta klor gazıyla saldırdı

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Defalarca kimyasal katliam yaptı

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

100 bin kişi ablukada

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

Kaynak: AA