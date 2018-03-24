Doğu Guta'da enkaza dönen evinde yaşam mücadelesi veriyor

Esed rejimi, Doğu Guta'da BMGK'nın ateşkes kararına rağmen yoğun saldırılarına devam ediyor. Son saldırılarda 37 sivil yanarak can verdi. Binlerce sivil ise hayatta kalmak için mücadele veriyor. Üstelik yakınlarının acı hatıralarıyla başbaşa...

Oğulları savaştan kaçtı, damadı saldırıda öldü

70 yaşındaki Ebu Mazin, yetim torunları ve kızıyla yaşayan, o saldırılarda evini kaybeden on binlerce Kefer Batna sakininden sadece biri. 2 oğlu iç savaş sırasında Suriye'yi terk etti. Yıllarca evlat hasretiyle yaşıyor.

Çocuklarına duyduğu özlemi fotoğraflarıyla gideren Ebu Mazin, her an bir bombayla ölebileceği Doğu Guta cehenneminde en fazla evlatlarını özlüyor. Yaşlı adam, uçak mühendisi oğlunun yıllarca devletine ve ülkesine hizmet ettiğini anlatırken, "Devlete yardım etti ama karşılığında bombalandık" dedi.

Hava saldırılarından korunmak için aile fertleriyle evinin bodrumunda yaşayan Ebu Mazin'in evi, yiyecek almak için üst kata çıkmayı düşündüğü bir anda Esed rejimi veya Rusya tarafından bombalandı.

Enkaza dönen sadece evi değildi, 70 yaşındaki yaşlı adamın hayatı da bir anda enkaza döndü.

Şimdi torunlarıyla evin enkazında sağlam kalan birkaç parça eşya ve yiyecek arayan Ebu Mazin her şeye rağmen şükrediyor.

Ebu Mazin, evinin bombalanma anını, evlat hasretini şu sözlerle anlattı:

"Yer altından bir şey almaya çıkmıştık. Merdivenlerdeyken saldırı oldu. Tamamen yıkıldı. Eve girmiş olsaydık ölürdük herhalde, mucize sonucu hayattayız. Kızımın eşi ise şehit oldu ve ardında 5 yetim bıraktı. Kızımla ve yetim torunlarımla yaşıyorum."

400 bin sivil yaşam savaşı veriyor

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı. Sivillerin ve bölgedeki muhaliflerin tahliyesi sürüyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl Nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

Kaynak: AA