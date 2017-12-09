Doğu Guta'da bir bebek daha hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da bir bebek daha tıbbi yetersizlikten hayatını kaybetti.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin 5 yıldır ablukasındaki 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta'da gıda ve ilaç yetersizliğinden bebek ölümleri devam ediyor.

Doğu Guta'nın Zemelka beldesinde Hidronefroz (böbrek büyümesi) hastalığıyla mücadele eden 45 günlük Muhanned bebek, Doğu Guta'dan tedavi için çıkamadığı için dün gece hayatını kaybetti.

Muhanned'in Doğu Guta'daki doktoru Velid Avvata, yaptığı açıklamada, "Muhanned bebek, Doğu Guta'da tedavisi imkansız olan hastalardan biriydi. Bebeğe burada çok sayıda kontrol yapıldı. Teşhisler sonucu bebeğin iki böbreğinde Hidronefroz olduğu ortaya çıktı." dedi.

Abluka altındaki, Doğu Guta'da bebeğin tedavisi için gerekli malzemenin olmadığını vurgulayan Avvata, "Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine elimizdeki malzemelerle müdahale etmek zorunda kaldık. Operasyon yaptık ama maalesef sağlık durumu daha da kötüleşti." diye konuştu.

Avvata, "Uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, bebeğin sağlık durumunu ve Doğu Guta'dan bir an önce çıkarılması gerektiğini bildirdik. Ona rağmen kimse yardım etmedi. Bebek, tedavi edilemediği için öldü." ifadelerini kullandı.

"Kuşatma nedeniyle elimizdeki ilaçlar bitti"

Avvata, "Kuşatma nedeniyle elimizdeki ilaçlar bitti. Aletlerimiz kullanılamaz halde. Tek ihtiyacımız sağlık sorunu yaşayan Doğu Gutalıların çıkışı için sağlık koridorunun açılması." dedi.

Sağlık kadrolarında ve cihazlarda eksiklik olduğunun altını çizen Avvata, "Bizler sivil toplum kuruluşlarından ve Birleşmiş Milletlerden zalim rejime baskı yapmalarını ve sağlık sorunu olanların tedavi edilmeleri için bir an önce bölgeden çıkarılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Guta'ya Nisan 2017'ye kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve aracı tüccarlar vasıtasıyla kısıtlı gıda girişi sağlanabiliyordu.

O tarihten bu yana, rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi.

Doğu Guta'da kuşatma altında 350 bin sivil hayatta kalmaya çalışıyor.

Kaynak: AA