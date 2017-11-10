  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Doğu Guta'da binden fazla çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

BM insan hakları uzmanları, Doğu Guta'da mahsur kalan 435 hastanın acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

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Doğu Gutada binden fazla çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da mahsur kalan 435 hastanın acilen tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver ve BM'nin Sağlık Konusundaki Özel Raportörü Dainius Puras, Esed rejiminin Doğu Guta'daki hasta ve yaralıların tedavi edilmesi ve yaşamsal insani malzemelerin bölgeye güvenli şekilde ulaştırılmasında yükümlülüğü olduğu anımsatıldı.

Doğu Guta'da yüz binlerce sivilin yıllardır kuşatma altında yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, 5 yaş altı çocuklar da dahil 435 hastanın acilen tıbbi tahliyesinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Açlığın pençesinde yaşam mücadelesi

Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, dünkü açıklamasında, Doğu Guta'ya erişim izinlerinin olmadığını belirterek, yüzlerce hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 7 sivilin tahliye edilmediği için yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Egeland, bu hastalardan 18'i çocuk olmak üzere 29'unun hayati riski bulunduğuna dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Guta, Esed Rejimi, birleşmiş milletler
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