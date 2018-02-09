Doğu Guta'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 533'e çıktı

Suriye'de Esed rejimi, yıllardır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 3 yılın en şiddetli saldırılarını düzenliyor.

Esed rejiminin, Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Duma'ya düzenlediği bombardımanlarda 2'si çocuk 5 sivil, Arbin'de ise 4 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

29 Aralık 2017'den bu yana geçen 43 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı 533'e yükseldi, yaralı sayısı 2 bine yaklaştı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA