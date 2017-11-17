Doğu Guta'da ateşkes fiilen sona erdi

Suriye'de başkent Şam'da Esed rejiminin 5 yıldır askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.

Doğu Guta'daki son 3 haftada yoğunlaşan saldırılarda ölen sivillerin sayısı 70'i aştı.

Sabahın erken saatlerinden bu yana Duma ve Arbin ilçeleri, Madyara, Hamuriyye ve Zemelka beldeleri ile Cobar semti hava ve topçu saldırılarıyla hedef alınıyor. Duma sivil savunma merkezi, ilçede 5'i çocuk, 7 sivilin öldüğünü bildirdi.

Öte yandan muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam ve Feylek er Rahman, rejim güçlerine misilleme saldırıları düzenliyor. Böylece taraflar arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkesi fiilen sona erdirdiği görülüyor.

Rejim, dün grupların cephe hatlarına iki defa klor içerikli bombayla saldırmıştı.

Rejim, ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'deki son toplantısı sırasında dahi saldırılara ara vermemişti.

Bir okulu hedef alan rejim güçleri, 6'sı çocuk, 13 sivili öldürmüştü.

Kaynak: AA