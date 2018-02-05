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Buradasınız : » » Doğu Guta'da 30 sivil daha hayatını kaybetti

Doğu Guta'da 30 sivil daha hayatını kaybetti

Esed rejiminin, ablukası altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği hava saldırılarında 30 sivil öldü, 170 sivil yaralandı.

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Doğu Gutada 30 sivil daha hayatını kaybetti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenledi. 

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde 6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.

Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9 sivilin ölümüne yol açtı.

Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.

Doğu Guta'da 400 bin sivil yaşam mücadelesi veriyor 

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, Esed, Doğu Guta
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