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Doğu Guta'da 3 günde 180 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda son 3 günde 180 kişi yaşamını yitirdi.

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Doğu Gutada 3 günde 180 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi tarihte yaşanan en büyük zulümlerden birine daha imza atıyor. Yıllardır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 3 yılın en şiddetli saldırılarını düzenliyor.

Rejim, Doğu Guta'da hastaların tahliyesine izin vermiyor

Doğu Guta'da son 3 yılın en yoğun saldırıları yaşanıyor

Rejim güçlerinin Şam yakınlarında 5 senedir kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarında son 3 günde 180 kişi can verdi.

Rejiminin uyguladığı katliama sessiz kalmayan Suriyeli yaşlı bir adam ise şunları söylüyor:

“Ey ümmeti Muhammed, bunlar Esad rejiminin öldürdüğü insanlar, bizim kardeşlerimiz. Kendimizi korumamız için biz de, kadınlarımız da silahlanalım. Esad bizi birer birer, beşer beşer öldürüyor. El ele verelim. Tek bilek, tek yürek olalım. Ya Allah diyelim. Arap liderleri bize ihanet etti. Bizi yardımsız kendi başımıza bıraktılar. Kendi başımızın çaresine bakalım.”

Rejim, hiçbir yardım elinin Suriyelilere uzanmasına da izin vermiyor. Bomba üstüne bomba yağdırdığı Doğu Guta'da ağır hastaların bile tahliyesine izin vermiyor.

BM'den "savaş suçu" uyarısı gelmişti

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada "Doğu Guta'dakilerin tıbbi tahliyesine izin verilmemesi, koruma altındaki binaların hedef alınması ve sivillerin üzerine bomba yağdırılması savaş suçu olarak tanımlanabilir." denilmişti. 

Kaynak: İHA/TRT Haber

Etiketler: suriye, Esed Rejimi, Doğu Guta
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