  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.752
    EURO 4.669
  • BIST 116520.54
    ALTIN 163.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğu Guta'da 3 ayda 729 sivil katledildi

Doğu Guta'da 3 ayda 729 sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 3 ayda düzenlenen saldırılarda 729 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Gutada 3 ayda 729 sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), abluka altındaki Doğu Guta bölgesine 14 Kasım-14 Şubat tarihleri arasında Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından düzenlenen hava ve kara saldırılarına ilişkin raporunda, 185'i çocuk, 109'u kadın 729 sivilin öldüğünü kaydetti.

Rapora göre, söz konusu süre içerisinde, rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarında 177'i çocuk, 96'sı kadın olmak üzere 697 sivil can verirken Rus savaş uçaklarının katıldığı hava saldırılarda da 8'i çocuk, 13'ü kadın 32 sivil öldü.

Rejimin uyguladığı ablukaya işaret edilen raporda, son 3 ayda 2'i çocuk 8 sivilin açlık ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.

Rapora göre, belirtilen süre içerisinde rejim güçleri 28 defa mescitlere, 10 defa da sağlık merkezlerine saldırı gerçekleştirdi.

SNHR ayrıca rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde 3 defa kimyasal saldırısı düzenlediğini hatırlattı.

Raporun tavsiyeler bölümünde ise sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce son bulması ve suçluların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması istenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, Esed, Doğu Guta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER