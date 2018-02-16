Doğu Guta'da 3 ayda 729 sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), abluka altındaki Doğu Guta bölgesine 14 Kasım-14 Şubat tarihleri arasında Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından düzenlenen hava ve kara saldırılarına ilişkin raporunda, 185'i çocuk, 109'u kadın 729 sivilin öldüğünü kaydetti.

Rapora göre, söz konusu süre içerisinde, rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarında 177'i çocuk, 96'sı kadın olmak üzere 697 sivil can verirken Rus savaş uçaklarının katıldığı hava saldırılarda da 8'i çocuk, 13'ü kadın 32 sivil öldü.

Rejimin uyguladığı ablukaya işaret edilen raporda, son 3 ayda 2'i çocuk 8 sivilin açlık ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.

Rapora göre, belirtilen süre içerisinde rejim güçleri 28 defa mescitlere, 10 defa da sağlık merkezlerine saldırı gerçekleştirdi.

SNHR ayrıca rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde 3 defa kimyasal saldırısı düzenlediğini hatırlattı.

Raporun tavsiyeler bölümünde ise sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce son bulması ve suçluların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması istenildi.

Kaynak: AA