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Buradasınız : » » Doğu Guta'da 19 sivil daha hayatını kaybetti

Doğu Guta'da 19 sivil daha hayatını kaybetti

Suriye’de Beşar Esed rejiminin abluka altına aldığı Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti.

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Doğu Gutada 19 sivil daha hayatını kaybetti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, rejim ve destekçileri tarafından Doğu Guta’da düzenlenen saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şubat'ın sonlarından bu yana ölü sayısı 1563'e yükseldi

Gözlemevi verilerine göre, rejim güçlerinin Doğu Guta’da saldırılarını yoğunlaştırdığı Şubat ayının sonlarından bu yana ölü sayısı bin 563’e yükseldi.

Esed rejiminin 2013’ten bu yana abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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