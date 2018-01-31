Doğu Guta ve İdlib'de insani kriz derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki son durumla ilgili bilgi verdi.

5,5 milyon kişi komşu ülkelere sığındı

Suriye'de 13,1 milyon kişinin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Mueller, 6,1 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 5,5 milyon kişinin ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Esed rejimi insani yardımları engelliyor

Suriye rejimini, kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını engellemekle suçlayan Mueller, Şam'ın kırsalında ve Doğu Guta'da ocak ayının ilk on gününde kuşatma altındaki bölgelerde 25'i kadın, 30'u çocuk 81 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tıbbı tahliye bekleyen 21 kişi hayatını kaybetti

Aralık ayında 29 kişinin bölgeden tahliye edildiğini, tıbbi tahliye bekleyen 21 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Mueller, ''İdlib'in kuzeyinde hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle 15 Aralık'tan bu yana 270 bin kişi yerinden edildi.'' dedi.

''Doğu Guta'da çocuklar aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya''

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da geçen yıl rejimin, BM'nin insani yardım konvoyu taleplerinin sadece yüzde 27'sini onayladığını anlattı.

Suriye'de kuşatma altında yaşayanların yüzde 94'ünün Doğu Guta'da olduğunu anlatan Allen, beş yaş altı çocuklarının yüzde 12'sinin aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA