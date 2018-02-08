Doğu Guta ve İdlib'de günlerdir bombardıman sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Esed reğjiminin 2013 yılından beri abluka altında tuttuğu ve 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'da, Rus ve Suriye savaş uçaklarının dört gündür süren bombardımanı sonucu ölenlerin sayısının 180'i geçtiği kaydedildi. Bugünkü saldırılarda ise 34 sivilin hayatını kaybettiği, ölenlerin 12’sinin çocuk, birisinin kadın olduğu belirtildi. İdlib’te ise kimyevi silaha maruz kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

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Halk, Rusya’nın düşürülen uçağı ve öldürülen pilotunun intikamını almakta olduğunu düşünüyor.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemci Kuruluşu, geçen sene Nisan ayında Han Şeyhun’da kimyasal silah kullanılmasıyla 80 kişinin ölmesinden sonra en çok can kaybının pazartesi günü İdlib’te meydana geldiğini ve dünkü saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Beş yıldır Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulan Doğu Guta'ya temel ihtiyaç maddelerinin girişinin zor olduğu, tıbbi malzemenin de yetersiz olduğu ifade edildi. Doktorlar, derme çatma sağlık merkezlerinin açıldığını ancak bunların da vurulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA