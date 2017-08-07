  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Doğu Guta kuşatmayı tarımla kırıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da, ablukayı yerel meclisin desteğiyle kıran çiftçiler, elde ettikleri mahsulleri fakir halkla paylaşıyor.

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Doğu Guta kuşatmayı tarımla kırıyor

Suriye'de Aralık 2012’den bu yana Beşşar Esed rejiminin kuşatması altında bulunan Şam'ın doğusundaki Guta bölgesinde, insani abluka ve Esed rejiminin bombardımanları nedeniyle birçok tarım aracı bulunmuyor.

Doğu Gutalı çiftçiler ise kısıtlı imkanlarına rağmen domatesten bibere, salatalıktan kavuna, birçok sebze ve meyve üretiyor.

Elde edilen mahsuller fakir halde karşılıksız dağıtılıyor

Doğu Guta yerel meclisi, Esed rejiminin temel ihtiyaç malzemeleri ve insani yardımın Guta’ya girişini engellemesi nedeniyle yükselen fiyatlara karşı kendi çözümlerini üretmeye karar verdi. Bu doğrultuda, ablukanın özellikle fakir halk üzerindeki etkilerini hafifletmek isteyen yerel meclis, çiftçilerle iş birliğine yöneldi.

Proje kapsamında meclisten mazot ve tarım aracı desteği alan çiftçiler, bölgedeki fakir insanlara elde ettikleri mahsullerin çoğunu karşılıksız dağıtıyor.

Sebze fiyatlarının çok pahalı olduğu Doğu Guta'da, destekle artan üretim, pazar fiyatlarını da düşürüyor. Düşen sebze meyve fiyatları, alım gücü olan kişiler için de pazarları hareketlendiriyor.

"Destekle üretim yapabiliyoruz"

Doğu Gutalı çiftçi Ebu Ömer AA muhabirine yaptığı açıklamada, destekli üretime başlamalarıyla sebze fiyatlarında ciddi düşüş yaşandığını anlattı.

"Tarlalarda sebze yetiştirmeden önce domates 1000 Suriye lirası (7 TL) civarındaydı. Üretimden sonra 150 Suriye lirasına (1 TL) düştü." diyen Ebu Ömer, gübre ve ilaçlama imkanının olmadığını aktardı.

Ebu Ömer, “Yerel meclis tarafından verilen destekle üretim yapabiliyoruz. Elde ettiğimiz mahsulü fakir ailelere bedava dağıtıyoruz. Bu da piyasadaki sebzelerin fiyatının düşmesini sağlıyor." şeklinde konuştu. AA

Etiketler: Doğu Guta, suriye, tarım, yardım
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