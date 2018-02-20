Doğu Guta kan ağlıyor: 48 saatte 167 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi ve destekçileri dün sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma, Şifoniyye ve Beyt Sava beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, dün 88, bugün 79 olmak üzere iki günde toplam 167 sivil öldü.

Dünkü saldırılarda sivil yerleşimlerden Hammuriye'de 20, Beyt Sava'da 18, Hızza'da 11, Sakba'da 14, Misraba'da 6, Otaya'da 7, Cisrin'de 4, Neşşebiye'de 3, Duma'da 3, Zemelka'da 1 ve Şifoniye'de 1 sivil hayatını kaybetti.

Bugün ise hava ve kara saldırılarında Merc'de 34, Beyt Sava'da 27, Arbin'de 7, Misraba'da 7, El Eşari bölgesinde 2, Zemelka'da 1, Sakba'da 1 sivil can verdi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor.

BM: Durum kontrolden çıktı, acil ateşkes yapılmalı!

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 3 yıl içinde bir gecede yaşanan en fazla can kaybı yaşandığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler ise "Durum kontrolden çıktı" diyerek acil ateşkes çağrısında bulundu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, saldırıları protesto etmek için "içi boş" basın açıklaması yayımladı. Açıklama, "Hiçbir kelime ölen çocuklara, annelerine, babalarına ve sevdiklerine adalet sağlamayacak." ifadesiyle başladı.10 sütun, protesto için boş bırakıldı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq dünkü açıklamasında, 69 sivilin aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya, 127 çocuğun hayati tehlikesi olduğunu söylemişti. Haq, tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başladığını, aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuğun tehlike altında olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA