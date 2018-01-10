Doğu Guta havadan ve karadan yoğun bombardıman altında

Esed rejimine bağlı güçler son iki günde Duma ve Haresta ilçeleri ile Ayn Terma, Beyt Sava, Sakba, Arbin, Merc, Medyere ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan ilçe ve beldelere bugün de devam eden bombardımanlarda Medyere ve Arbine beldelerinde birer sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, rejim güçlerinin Hammuriye beldesine dünkü hava saldırısında ölen sivil sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Rejimin dünkü hava saldırılarında ayrıca Sakbe'de 3, Haresta, Arbin ve Medyere'de birer sivil hayatını kaybederken, Duma ilçesine düzenlenen topçu saldırılarında ise 7 sivil ölmüştü.

Böylelikle dünkü saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 38'e yükseldi ve son iki günde rejimin topçu ve hava saldırılarında ölen sivil sayısı ise 40 oldu.

Arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri yıkılan binaların enkazından çok sayıda sivili canlı olarak kurtarmayı başardı.

Yaralananlar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 13 günde 161 sivil öldü

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgiye göre, son 13 günde 161 sivil Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA