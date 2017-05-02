Doğu Guta, en büyük hastanelerinden birini hava saldırısında kaybetti

Suriye'de başkent Şam'ın 5 yıldır rejim kuşatması altında olan Doğu Guta bölgesine yönelik dünkü hava saldırılarında bölgedeki en büyük hastanelerden Arbin Hastanesi yerle bir oldu.

Okul, çarşı, pazar yeri ve yerleşim yerlerini yoğun bir şekilde bombalayan Şam yönetimi son günlerde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde hastaneleri hedef alıyor. Rejim ordusunun kontrol noktalarından insani yardımın girmesine izin vermediği Doğu Guta bölgesi, her gün Esed güçlerinin karadan ve hava saldırılarına maruz kalıyor.

Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesine dün düzenlenen saldırılarda, bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan Arbin Hastanesi kullanılamaz hale geldi. Saldırıda harabeye dönen hastanede görev yapan doktorlarından Abdulvahab Ebu Yahya, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesindeki hastane ve sağlık merkezlerini doğrudan hedef aldığını ifade etti.

Hava saldırılarında hastanenin bilerek vurulduğunu belirten Ebu Yahya, ''Arbin Hastanesi, düzenlenen hava saldırısında büyük hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Saldırıdan yarın saat önce hastaneyi terk ettik. Rejim bölgedeki tıp merkezleri ile hastaneleri doğrudan hedef alıyor. Özellikle hastaneleri vuruyor." diye konuştu.

Hastanenin bölgede sivil halka hizmet verdiğinin altını çizen Yahya, "Dün 7 operasyon yaptığımız ameliyat odası yerle bir oldu. Doğu Guta bölgesindeki ortopedi ameliyatlarının yüzde 60'ı burada oluyordu." diye konuştu.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayında düzenlediği hava saldırılarını özellikle İdlib'teki sağlık merkezleri üzerinde yoğunlaştırmış, rejim ve Rusya'ya ait uçaklar İdlib ve Doğu Guta'da 9 hastane ve sağlık merkeziyle bir ambulans merkezini bombalamıştı. AA