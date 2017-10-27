Doğu Guta açlığın ve hastalığın pençesinde

Doğu Guta, başkent Şam’a sadece 10 kilometre uzaklıkta. Suriye’de ayaklanmanın başladığı ilk günlerden beri çatışmalar bu bölgede hiç kesilmedi.

Rejim uçakları binlerce bomba attı. Evler, okullar ve hastaneler varil bombalarıyla yıkıldı. 21 Ağustos 2013’te düzenlenen kimyasal saldırıda en az bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Bu bölgede yaşayanlar yıllardır süren ablukaya rağmen hayatta kalmaya çalıştı.

Astana görüşmeleri onlar için bir umut oldu. Türkiye, Rusya ve İran’ın ilan ettiği 4 çatışmasızlık bölgesinden biri olan bölgede yaşayan halkın bu umudu çok uzun sürmedi. Hayatlarında bir değişiklik olmadı.

Rejim ablukayı sürdürüyor. Bölgede ufak çaplı çatışmalar da devam ediyor.

Guta’da yaşayanlar açlık ve hastalıkların pençesinde. Yeterince ilaç olmadığı için en basit hastalıklara bile müdahale etmek çok zor.

Çocukların durumu ise içler acısı. 2 buçuk yaşındaki Safa o çocuklardan biri. Beslenme yetersizliği nedeniyle metabolik bir hastalığa yakalandı.

Doktorlar bu kliniğe gelen her çocuğun tıpkı Safa gibi yetersiz beslenme sonucu hastalandığını söylüyor. Tam sayıyı bilen yok ama doktorlara göre binden fazla çocuğun açlık nedeniyle hayatı tehlikede.

Doğu Guta'da kuşatma altında 350 bin sivil hayatta kalmaya çalışıyor. Bölgeye kısa süre içinde müdahale edilmezse yüzlerce çocuk için çok geç olacak.