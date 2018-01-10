Doğu Guta ablukasından kurtulan aile Türkiye'ye sığındı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta bölgesinden kaçan Suriyeli aile Türkiye'ye sığındı. 2 hafta önce Reyhanlı'dan Türkiye'ye giriş yapan, Halit ve Nevruz Ahmir çifti, yerleştikleri Konya'da biri bebek 6 çocukla zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Esed rejiminin kuşattığı Doğu Guta’dan kaçıp Türkiye’ye sığındılar. Ahmir ailesi, 6 çocuklarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. pic.twitter.com/X1PdscZSPX — TRT HABER (@trthaber) 10 Ocak 2018

Doğu Guta'nın Medyere semtinden gelen aileye hayırseverler ve yardım kuruluşları destek veriyor. Bütün paralarıyla 2 göz bir gecekondu kiralayabilen aile, zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle soğuk kış şartlarında mum ışığında oturuyor. Memleketlerinden ve sevdiklerinden uzakta, çaresiz bir şekilde yeni bir hayata başlayan Ahmir ailesi, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Bebeğini Türkiye'de dünyaya getirdi

İki hafta önce Türkiye'ye gelen Ahmir ailesinin en küçük üyesi Ahmet bebek, bir hafta önce dünyaya geldi. Hamileliğinin son ayında, ailesiyle zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan anne Nevruz Ahmir, Konya'da kucağına aldığı evladının hastalanmasından endişe ediyor.

Baba Halit Ahmir, Ahmet bebeğin bakımı ve diğer çocukları için bir iş bulmaya, bazı ev eşyalarına ve ısınmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Konya'ya geldikten birkaç gün sonra eşi Nevruz'un doğum yaptığını anlatan Ahmir, "Oradaki zulümden kaçtığımız için mutluyum. Bir haftalık bebeğimiz var. Evde bazı eşyalarımız eksik. Gelecek yardımları bekliyoruz." diye konuştu.

Çalışarak ailesine bakmak istediğini ancak acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek beklediklerini dile getiren Ahmir, soğuk kış şartlarında çocuklarının sağlığı için endişelendiğini ifade etti.

Anne Nevruz Ahmir de ülkelerindeki çatışmalardan kaçıp, çocuklarının güvenliği için Türkiye'ye sığındıklarını belirterek ailesiyle yeni bir hayata başlamak istediklerini vurguladı.

Türkiye sahip çıktı

Hayatı Paylaşanlar Derneği Başkanı Sabri Büyükdemir, Doğu Guta'nın çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın rejim güçlerinin 9 aydır bölgeye yönelik ablukayı yoğunlaştırdığına dikkati çekti.

Ahmir ailesinin bölgedeki kuşatmadan kurtulabilen sayılı siviller arasında olduğuna işaret eden Büyükdemir, şunları kaydetti:

''Bu ailemiz Doğu Guta’dan, Esed rejiminden kaçarak buraya geldi. Anne hamile olduğu için çok büyük zorluklar yaşayarak buraya ulaşmışlar. Konya’ya geldiklerinde, Hayatı Paylaşanlar Derneği olarak yardım elimizi uzattık. Elimizden geldiğince eşyalarını tamamlamaya çalıştık fakat aile şu an için sadece yardımlarla ayakta durabiliyor. Onun için de yardımların sürmesi gerekiyor.''

Kaynak: AA