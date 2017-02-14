Disney, YouTube fenomeni ile ilişkisini kesti

Disney Stüdyoları, dünyanın en ünlü YouTube yıldızlarından, takma adı PewDiePie olan Felix Kjellberg ile yayınladığı Yahudi karşıtı videolar nedeniyle ilişkisini kesti.

BBC'nin haberine göre, Disney, bir süredir YouTube üzerinden Nazilere değinen ve Yahudi düşmanlığı temalı videolar paylaşan PewDiePie ile anlaşmasını sona erdirdiğini açıkladı.

YouTube yıldızlarını bir araya getiren Marker Stüdyoları aracılığıyla Disney ile bağlantı kuran aynı adlı kanalın sahibi Kjellberg, konuyla ilgili olarak "nefret içeren yaklaşımların her türlüsüne" karşı olduğunu belirtti.

Marker Stüdyoları'ndan yapılan açıklamada da "Felix'in saldırganlık konusunda çok ileri gittiği, yayınlanan videoların uygunsuz olduğu" ifadesi kullanıldı.

Kjellberg, YouTube'daki PewDiePie kanalında yayınlanan bir videosunda, iki Hint'e "Yahudilere Ölüm" yazan bir posteri taşımaları için ödeme yaptı.

Tepkiler üzere Kjellberg, "Modern dünyanın, özellikle çevrim içi bazı hizmetlerin ne kadar çılgın olduğunu göstermeye çalışıyordum." açıklamasında bulundu.

Videonun yalnızca "eğlence amaçlı" olduğunu savunan Kjellberg, "Bu tarz şakaların neticede saldırganca olduğunu anladım." diyerek bu videoyu kaldırdı.

Twitter, PewDiePie'ın hesabını, geçen yıl terör örgütü DEAŞ ile ilgili bir şakası üzerine askıya almıştı.

Kjellberg'in, YouTube aracılığıyla geçen yıl 15 milyon dolar kazandığı ifade ediliyor.